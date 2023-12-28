Прохоркин: мои амбиции не позволили просто бороться за плей-офф, я хочу Кубок Гагарина

Нападающий «Авангарда» Николай Прохоркин поделился эмоциями от возвращения в омский клуб, за который форвард выступал в сезоне-2021/2022. Форвард был обменян из новосибирской «Сибири».

«Я очень рад, что вернулся в прекрасный коллектив и команду с чемпионским характером. Каждый год атмосфера в команде уникальна, потому что приходят новые люди, появляются новые эмоции, новое общение.

Успел ли поболтать с кем-то из команды? С Илюхой Проскуряковым давным-давно не виделись, ещё вместе за ЦСКА играли. Ребята были уставшие после матча с «Сибирью», потом в процессе с ними поболтаем. Ребята встретили отлично.

Какие у меня цели в команде? Здесь цель одна — это Кубок Гагарина, свои задачи уходят на второстепенный план. Мои амбиции не позволили мне просто бороться за плей-офф, я хочу побороться за Кубок.

О чём говорил с тренером? По тактике сейчас расскажут нюансы игры, всё как обычно, какие-то базовые планы. Скажут, с кем буду играть, и я буду готов к матчу с «Барысом», — сказал Прохоркин в интервью пресс-службе «Авангарда».