Курьянов — о Риде Буше: фантастически одарённый форвард с невероятным голевым чутьём

Генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов оценил продление контракта с лучшим снайпером команды американским нападающим Ридом Буше. Соглашение продлено сроком на один сезон.

«В этом сезоне за 40 матчей Буше повторил свою статистику в регулярке прошлого сезона. Это фантастически одарённый форвард с невероятным голевым чутьём, ему очень комфортно в Омске, в нашем клубе, поэтому мы быстро пришли к соглашению. Мы вместе с нашими болельщиками очень рады, что лидер нападения «Авангарда» остаётся в команде ещё на один год. Верим, что вместе с Ридом клуб одержит немало новых побед!» — цитирует Курьянова пресс-служба омского клуба.

В текущем сезоне Буше в 40 матчах забросил 31 шайбу и отдал 23 голевые передачи при показателе полезности «+21». Американский нападающий является лучшим снайпером «Авангарда» в сезоне и вторым бомбардиром.