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Стала известна зарплата Рида Буше по новому контракту с «Авангардом»

Стала известна зарплата Рида Буше по новому контракту с «Авангардом»
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Как стало известно «Чемпионату», зарплата 30-летнего американского нападающего Рида Буше по новому контракту с «Авангардом» составит 95 млн рублей, не считая бонусной части.

Ранее стало официально известно, что форвард продлил контракт с «Авангардом» сроком на один сезон. Его прошлое соглашение истекало в апреле 2024 года.

В текущем сезоне Буше в 40 матчах забросил 31 шайбу и отдал 23 голевые передачи при показателе полезности «+21». Американский нападающий является лучшим снайпером «Авангарда» в сезоне и вторым бомбардиром.

Всего в КХЛ 30-летний американский нападающий Рид Буше провёл 236 матчей, в которых набрал 216 очков — забросил 115 шайб и отдал 101 результативную передачу при показателе полезности «+41».

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