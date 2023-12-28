Стала известна зарплата Рида Буше по новому контракту с «Авангардом»

Как стало известно «Чемпионату», зарплата 30-летнего американского нападающего Рида Буше по новому контракту с «Авангардом» составит 95 млн рублей, не считая бонусной части.

Ранее стало официально известно, что форвард продлил контракт с «Авангардом» сроком на один сезон. Его прошлое соглашение истекало в апреле 2024 года.

В текущем сезоне Буше в 40 матчах забросил 31 шайбу и отдал 23 голевые передачи при показателе полезности «+21». Американский нападающий является лучшим снайпером «Авангарда» в сезоне и вторым бомбардиром.

Всего в КХЛ 30-летний американский нападающий Рид Буше провёл 236 матчей, в которых набрал 216 очков — забросил 115 шайб и отдал 101 результативную передачу при показателе полезности «+41».