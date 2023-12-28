Тертышный забил за «Трактор». Накануне обмен в «Северсталь» сорвался в последний момент

В эти минуты в Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Сибирь» принимает челябинский «Трактор». Завершился второй период, гости ведут – 3:0.

В середине встречи отличиться в большинстве удалось 25-летнему нападающему «Трактора» Никите Тертышному, которому ассистировали Сергей Телегин и Виктор Антипин. Накануне в последний день переходов в КХЛ Тертышный мог пополнить состав череповецкой «Северстали», однако его обмен на Никиту Коростелёва сорвался в последний момент.

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В нынешнем сезоне КХЛ 25-летний форвард забросил свою четвёртую шайбу, отдав три результативные передачи, в 23 матчах при показателе полезности «+1» и среднем времени на льду 14.46. Контракт Тертышного с челябинцами действует до 30 апреля 2024 года.