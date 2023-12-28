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«Металлург» поздравил Малкина с выходом на второе место по голам в НХЛ среди россиян

«Металлург» поздравил Малкина с выходом на второе место по голам в НХЛ среди россиян
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Пресс-служба магнитогорского «Металлурга» поздравила 37-летнего российского воспитанника клуба Евгения Малкина, выступающего в НХЛ за «Питтсбург Пингвинз», с выходом на второе место по количеству голов в НХЛ среди россиян.

«Сегодня он в очередной раз вписал своё имя в историю хоккея.

В ночь на 28 декабря в игре против «Нью-Йорк Айлендерс» Евгений Малкин сделал дубль и вышел на второе место по голам среди россиян за всю историю НХЛ, опередив Сергея Фёдорова. Сейчас на счету Евгения 484 шайбы в 1248 играх.

Поздравляем с величием, Джино!» — гласит текст, опубликованный «Металлургом» в телеграм-канале.

Напомним, лучшим бомбардиром среди россиян в НХЛ является нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. На его счету 828 заброшенных шайб. В нынешнем сезоне Малкин провёл 32 матча, забросил 11 шайб и отдал 16 голевых передач.

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