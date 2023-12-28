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Заварухин оценил дебют Дронова за «Трактор» и высказался о переходе Родевальда

Заварухин оценил дебют Дронова за «Трактор» и высказался о переходе Родевальда
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Главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин после встречи регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью» (3:0) оценил дебют 25-летнего защитника Григория Дронова, а также назвал сроки появления в составе команды канадца Джека Родевальда, выменянного из «Куньлунь Ред Стар» в дедлайн.

«Когда увидим Родевальда? С командой его пока нет. Сыграет уже в новом году.

Тертышный забил после слухов об обмене? Я могу сразу сказать, что он игрок «Трактора». Может, были какие-то слухи о его обмене. Но он с нами.

Дебют Дронова? Парень сыграл отлично. Команда сыграла «на ноль». Грубых ошибок не совершал. Он игрок теперь челябинского «Трактора». Мы ему пожелали, чтобы он быстрее влился в наш коллектив. Парень позитивный, нам он только прибавит мощи и уверенности», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

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