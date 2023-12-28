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«Вашингтон» подписал контракт с защитником Итаном Биром на общую сумму в $ 4,1 млн

«Вашингтон» подписал контракт с защитником Итаном Биром на общую сумму в $ 4,1 млн
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«Вашингтон Кэпиталз» подписал двухлетний контракт с 26-летним американским защитником Итаном Биром, находившемся в статусе свободного агента. Об этом сообщается на официальном сайте «столичных».

Отмечается, что защитник заработает по двухлетнему контракту с «Вашингтоном» $ 4,12 млн ($ 2,06 млн за сезон).

Ранее Бир выступал в составе «Ванкувер Кэнакс», а затем на чемпионате мира по хоккею – 2023 он получил травму плеча, из-за которой ему пришлось перенести операцию. В прошлом сезоне он набрал 16 (3+13) очков в 61 игре за «Ванкувер Кэнакс». В 251 матче за карьеру в регулярном чемпионате НХЛ на его счету 63 (16+47) балла за результативность. Помимо «Ванкувера», Бир играл за «Эдмонтон Ойлерз» и «Каролину Харрикейнз». Отметим, что он получил золотую медаль за победу на ЧМ-2023.

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