Кочетков на скамейке запасных с юмором отреагировал на хет-трик Свечникова с «Монреалем»

24-летний российский вратарь «Каролины Харрикейнз» Пётр Кочетков с юмором отреагировал на хет-трик своего соотечественника и одноклубника Андрея Свечникова в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (5:3).

Кочетков, находясь на скамейке запасных «Харрикейнз», снял кепку и с улыбкой предложил её Свечникову, когда тот находился неподалёку от него.

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Напомним, в нынешнем сезоне Кочетков принял участие в 19 матчах за «Каролину» в регулярном чемпионате НХЛ, в которых он одержал восемь побед при 89,8% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2,65.

В активе 23-летнего Андрея Свечникова после этой игры стало 19 (6+13) очков в 21 матче в текущей регулярке, при этом в последних трёх играх на его счету 7 (4+3) баллов.