«Чувствовал, что такое может произойти». Шулак — об обмене из «Авангарда» в «Адмирал»

Защитник «Адмирала» Либор Шулак признался, что возвращение в дальневосточный клуб из омского «Авангарда» не стало для него неожиданностью.

«Был ли обмен из «Авангарда» неожиданным? Не думаю. Я чувствовал, что такое может произойти, поэтому вообще не был удивлён. «Адмирал» — единственная команда, в которой бы хотел играть в КХЛ, помимо «Авангарда»? Да, для меня это был единственный желаемый вариант.

Ожидал, что когда-нибудь вернётесь сюда играть? Нет, не думал о возвращении. Все мои мысли были о том, чтобы подготовиться к игре за «Авангард». Но в жизни стоит быть готовым ко всему», — сказал Шулак в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полное интервью с Либором Шулаком уже доступно на «Чемпионате».