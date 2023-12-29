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Свечников стал лучшим игроком по итогам дня в НХЛ. Он оформил хет-трик с «Монреалем»

Свечников стал лучшим игроком по итогам дня в НХЛ. Он оформил хет-трик с «Монреалем»
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Пресс-служба НХЛ опубликовала список из трёх хоккеистов, признанных лучшими по итогам игрового дня в лиге в ночь на пятницу, 29 декабря.

Так, лучшим хоккеистом по итогам дня признан 23-летний российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников, оформивший хет-трик в домашнем матче с «Монреаль Канадиенс» (5:3). В его активе после этой игры стало 19 (6+13) очков в 21 матче в регулярном чемпионате НХЛ, при этом в последних трёх играх на его счету семь (4+3) баллов.

Второй звездой игрового дня назван канадский вратарь «Эдмонтон Ойлерз» Стюарт Скиннер, который отразил все 25 бросков по воротам в выездной игре с «Сан-Хосе Шаркс», завершившейся разгромной победой в исполнении его клуба – 5:0.

Замкнул тройку лучших нападающий «Филадельфии Флайерз» Джоэль Фараби, отметившийся голом и результативной передачей в матче с «Ванкувер Кэнакс» (4:1).

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