«Решение Проворова вызвало отклик»: тренд от россиянина заставит НХЛ уйти от традиции?

7 из 32 клубов уже пересмотрели свои подходы к «Дням гордости», а лига считает, что сама суть этих мероприятий отошла на второй план.

Акции в поддержку ЛГБТ в НХЛ процветали последнее десятилетие, а с 2013 года лига стала партнёром проекта по инклюзивности You Can Play. «Флорида» запустила первый «День гордости», который впоследствии подхватили все остальные клубы. С 2016 года в каждой команде выбирают специального представителя по разнообразию и инклюзивности.

В «Дни гордости» клубы НХЛ проводят различные мероприятия: устраивают масштабный пиар в соцсетях, встречаются с представителями ЛГБТ, собирают деньги на благотворительность в их пользу, а игроки выходят на раскатку с намотанными на клюшку радужными лентами и в специальных джерси. Так было до 18 января этого года, когда Иван Проворов запустил новую – обратную – волну.

Защитник «Филадельфии» отказался надевать радужный свитер и выходить на раскатку, а после матча прокомментировал своё решение.

«Я уважаю всех и уважаю выбор каждого. Мой выбор — оставаться верным себе и своей религии. Я православный человек», — отметил Проворов.

Проворов никого не критиковал, говорил твёрдо и спокойно, добавил, что уважает выбор каждого, но североамериканская пресса в большей своей части едва сдерживала свой гнев. Были и те, кто выступил в защиту россиянина. Известный журналист New York Post Ларри Брукс, например, писал:

«Концепция толерантности и инклюзии, за которую ратуют те самые ребята, которые требовали в соцсетях дисквалифицировать или оштрафовать Проворова, очевидно, означает быть толерантным только к тем, кто разделяет их взгляды, но не к тем, кто с ними не согласен.

У клубов НХЛ нет права принуждать игроков поддерживать их общественные инициативы независимо от того, считают ли они или вы их правильными. Право на свободу не заканчивается у двери раздевалки».

Иван Проворов Фото: AP/TASS

Среди болельщиков нашлось немало тех, кто одобрил поступок Ивана и проголосовал деньгами – все джерси «Филадельфии» с фамилией «Проворов» были раскуплены вмиг.

Джерси Ивана Проворова Фото: ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН НА САЙТЕ НХЛ

О поступке Проворова могли бы говорить ещё какое-то время и забыть – до следующего года и нового «Дня гордости» в Филадельфии, но, как выразилась журналист The Inquirer Джиана Хан: «Решение Проворова не участвовать в раскатке в поддержку ЛГБТ вызвало отклик за пределами клуба».

Возможно, дело в том, что игроки увидели реакцию лиги, а там высказались, что любые акции в поддержку чего бы то ни было – дело добровольное. Увидели реакцию товарищей по команде, руководства клуба – к Проворову не было претензий ни у главного тренера, ни у игроков, которые сами одобряют «Дни гордости».

В любом случае Иван подал пример, что необязательно слепо следовать любым инициативам НХЛ, можно и отказаться. Тем более НХЛ сама это разрешила, когда россиянин невольно поставил этот острый вопрос ребром.

И волна пошла. Часть клубов по-прежнему проводили «Дни гордости» в обычном режиме, в других начались отказы, отмена части мероприятий, отказ от радужных свитеров. В конце января «Рейнджерс» вызвали большой переполох, вообще отказавшись от радужной раскатки. Причиной указали право каждого придерживаться собственных взглядов.

Дальше – больше. В начале марта «Миннесота» отменила «День гордости», хотя часть игроков и замотали клюшки радужными лентами. Причины не указывались, но пресса увязывала решение с законом России о запрете нетрадиционных отношений, который вступил в силу в декабре. «Семьи некоторых игроков НХЛ живут в опасных местах и находятся в опасных ситуациях», — писал портал Twin Cities.

Кирилл Капризов Фото: Getty Images

Следом джерси ЛГБТ отменил «Чикаго», в котором, помимо россиян Никиты Зайцева и Антона Худобина, выступает также русский швейцарец Филипп Курашёв. «Блэкхоукс» официально не называли причину, но The Athletic сообщил, что дело в русском законе, который «игроки могут нарушить, даже просто указав его в качестве причины отказа от участия, ведь это подразумевает, что иначе они бы надели эти майки».

Хотя и в этом случае не все журналисты верят в доводы клубов в кулуарах. «Неясно, подкреплялось ли решение «Чикаго» какой-то реальной угрозой», — писал AP.

«Да, защищать игроков важно. И да, у русских игроков есть причины бояться за свою безопасность. Клубы стоят перед непростыми решениями по этому вопросу», — писал The Athletic.

Материалы по теме Канадский вратарь «Сан-Хосе» отказался надевать ЛГБТ-джерси на разминку и объяснил решение

Последним игроком в этом списке на данный момент стал защитник «Баффало» Илья Любушкин, который не вышел на раскатку перед матчем с «Монреалем». С журналистами он не говорил, клуб заявил только, что «знает об угрозах для некоторых игроков и понимает их желание избежать рисков», но в прессе разлетелась фраза:

«Любушкин в межсезонье проживает в Москве и сослался на угрозу безопасности в связи с законами». Хотя источник именно такого заявления весьма сомнительный.

Илья Любушкин Фото: AP/TASS

Можно было бы списать эту волну исключительно на русских ребят и Россию. Всё-таки наших хоккеистов за океаном играет очень много, и многие – на главных ролях. Кто же в своём уме будет отменять, например, такую глыбу, как Александр Овечкин? «Вашингтон», где Овечкин не просто игрок, а непререкаемый авторитет, царь и бог, вообще никогда не использовал радужные джерси и в этом году избежал шумихи вокруг «Дня гордости» (сам день провели, игроки по желанию обматывали клюшки лентами, но не более).

Но к тренду стали подключаться и североамериканцы. Например, канадский вратарь «Сан-Хосе» Джеймс Раймер.

«Я не испытываю ненависти в своём сердце к кому-либо, и я всегда стремился относиться к каждому, с кем сталкивался, с уважением и добротой. В этом конкретном случае я принял решение не поддерживать нечто, что противоречит моим личным убеждениям, основанным на Библии — важнейшем источнике в моей жизни. Я твёрдо верю, что каждый человек важен и бесценен, так что каждому должны быть рады во всех аспектах нашей игры», — приводит слова Раймера журналист Кори Масисак в «Твиттере» 19 марта.

А ещё канадские братья Эрик и Марк Стаалы, играющие во «Флориде». «После долгих раздумий, молитв и дискуссий мы приняли решение не надевать форму с поддержкой ЛГБТ-сообществ сегодня вечером. Мы не осуждаем то, как люди предпочитают проживать свою жизнь, и верим, что все люди должны быть приняты в хоккее и любых его аспектах. Мы считаем, что ношение подобной формы идёт вразрез с нашими христианскими убеждениями», — приводит заявление братьев TSN от 24 марта.

На данный момент всего 7 из 32 клубов так или иначе меняли планы на «День гордости». Пятая часть, не так и мало. Это вынудило НХЛ перейти от простых заявлений о праве на выбор к обсуждению целесообразности подобный акций.

Материалы по теме НХЛ приняла решение оценить в межсезонье целесообразность акций в поддержку ЛГБТ

Гэри Беттмэн говорит, всё дело в том, что суть подобных акций стала отходить на второй план. Так что, вполне вероятно, Проворову или Раймеру в следующем году не придётся отстаивать право поступать так, как они считают правильным.