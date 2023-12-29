«Был очень серьёзный разговор». Медведев — об общении с Ротенбергом на презентации СКА

Председатель совета директоров СКА Александр Медведев рассказал о разговоре с главным тренером Романом Ротенбергом на презентации команды перед стартом сезона Континентальной хоккейной лиги.

«О чём общались с Ротенбергом на презентации СКА? Мы давно друг друга знаем, и раз я вернулся в клуб уже в роли председателя совета директоров, то не привык лишь для названия занимать такие позиции. Поэтому это был очень серьёзный разговор о том, какие подходы должны применяться для лучшего результата. И когда в начале сезона что-то не получалось и все стали бить в колокола, я был уверен, зная, как команда готовилась и физически, и тактически, что ситуация наладится. Тем более, помимо главного тренера, в его штабе все специалисты очень высокого класса, настоящие профессионалы своего дела и есть очень хорошее взаимодействие между ними, в чём, безусловно, есть заслуга Романа Борисовича», — приводит слова Медведева «Спорт день за днём».

СКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 59 очков за 44 матча.