Александр Медведев назвал срок решения по поводу переезда СКА на новую арену

Председатель Совета директоров СКА Александр Медведев рассказал, когда будет принято окончательное решение о переезде команды на «СКА Арену».

«Сейчас там пришёл новый директор, мы провели ряд встреч и условились, что «часом икс» для переезда или не переезда в этом сезоне станет 31 января. Чтобы попробовать осуществить задуманное, нужно провести там хотя бы один матч регулярки. Например, 20 февраля, матч с «Северсталью». Потом две игры на выезде, после чего как раз первый раунд плей-офф. Надеюсь, начало будет домашним и СКА не займёт место ниже четвёртого. Со стороны клуба уже давно занимаются этим проектом, а люди, которые курируют вопрос от «СКА Арены» сейчас, также профессиональны, ставят цели, а когда есть обоюдное желание достичь результата, можно получить даже невозможный результат.

Какие условия нужно выполнить? Не хотел бы вдаваться в подробности, да и нет смысла. Мы всё же не на строительном симпозиуме. Скажу лишь, что шансы выполнить их есть. У нас есть примерно 30 дней, это большой срок. Важно, чтобы команда переехала в новый дом, в котором будет комфортно со всех точек зрения. Лёд должен быть лучшим, и его можно таким сделать, тем более что многие специалисты «Ледового» уже работают на «СКА Арене» как раз в силу дефицита рабочей силы, о котором мы уже говорили. Важна и организация движения, чтобы болельщикам было удобно добираться», — приводит слова Медведева «Спорт день за днём».

Напомним, «СКА Арена» была введена в эксплуатацию осенью 2023 года. 9 и 10 декабря на стадионе прошёл Матч звёзд КХЛ.