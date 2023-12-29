Спортивно-дисциплинарный комитет оштрафовал Красковского за драку в матче с «Торпедо»

Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» – «Локомотив». Встреча прошла в Нижнем Новгороде вчера, 28 декабря. Нападающий «Локомотива» Павел Красковский был оштрафован как зачинщик драки. «Локомотив» одержал победу со счётом 5:3.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Локомотива» Павла Красковского по п. 3.4 статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (признан зачинщиком драки), подвергнуть денежному штрафу», — приводится текст решения на официальном сайте КХЛ.

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