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Уильямс – о защитниках КХЛ: Нестеров – большой мастер. Шарипзянов реально впечатляет

Уильямс – о защитниках КХЛ: Нестеров – большой мастер. Шарипзянов реально впечатляет
Никита Нестеров
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Канадский защитник ЦСКА Колби Уильямс ответил, кто из защитников в Континентальной хоккейной лиге впечатляет его больше всех.

«Кто из защитников в лиге впечатляет больше всего? Хороший вопрос. Нестеров – большой мастер, за его игрой классно наблюдать. В «Локомотиве» выделю Елесина – очень надёжный игрок, который вносит свой вклад в каждом матче. Если брать легионеров, то Гернат хорошо играет, Шулак тоже. Если говорить о русских, то назову Шарипзянова. Он тоже вносит свой вклад в результат в каждом матче – блокирует броски, выходит в большинстве, во всех ситуациях. Мне нравятся универсальные игроки, которые могут играть на обеих концах площадки, командные игроки, которые умеют всё. Шарипзянов – такой игрок, да ещё и капитан команды. Он реально впечатляет меня», — сказал Уильямс в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

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