Защитник «Коламбуса» Веренски выбыл из строя на несколько недель

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Паскаль Венсан сообщил, что защитник Зак Веренски получил травму нижней части тела. Клуб будет следить за состоянием хоккеиста от недели к неделе.
Веренски получил травму во втором периоде гостевого матча регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (3:4 ОТ) в борьбе с нападающим «Дэвилз» Ондржеем Палатом. Игрок «Коламбуса» покинул площадку из-за проблем с левой ногой.
«Наши врачи всё ещё оценивают его. Скорее всего, речь идёт не о днях. Я уверен, что речь будет идти о неделях. Сколько недель? Не знаю», — приводит слова Венсана Field Level Media.
Веренски пропустил две игры в начале этого сезона из-за ушиба квадрицепса, а в прошлом сезоне он пропустил последние 69 матчей из-за травмы плеча.
Он является лидером «Блю Джекетс» по очкам (25) и передачам (24) в 34 встречах. При этом Веренски забросил только одну шайбу в текущем сезоне.