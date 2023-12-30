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Защитник «Коламбуса» Веренски выбыл из строя на несколько недель

Защитник «Коламбуса» Веренски выбыл из строя на несколько недель
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Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Паскаль Венсан сообщил, что защитник Зак Веренски получил травму нижней части тела. Клуб будет следить за состоянием хоккеиста от недели к неделе.

Веренски получил травму во втором периоде гостевого матча регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (3:4 ОТ) в борьбе с нападающим «Дэвилз» Ондржеем Палатом. Игрок «Коламбуса» покинул площадку из-за проблем с левой ногой.

«Наши врачи всё ещё оценивают его. Скорее всего, речь идёт не о днях. Я уверен, что речь будет идти о неделях. Сколько недель? Не знаю», — приводит слова Венсана Field Level Media.

Веренски пропустил две игры в начале этого сезона из-за ушиба квадрицепса, а в прошлом сезоне он пропустил последние 69 матчей из-за травмы плеча.

Он является лидером «Блю Джекетс» по очкам (25) и передачам (24) в 34 встречах. При этом Веренски забросил только одну шайбу в текущем сезоне.

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