Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — Автомобилист. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кейн — в двух шагах от повторения рекорда «Детройта» последних 20 лет

Кейн — в двух шагах от повторения рекорда «Детройта» последних 20 лет
Комментарии

В Детройте завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Детройт Ред Уингз» одержал победу над «Нэшвилл Предаторз» (5:4 ОТ).

Звёздный 35-летний форвард хозяев Патрик Кейн отметился в этой встрече двумя результативными передачами. Это уже третий подряд домашний матч Кейна, в котором он набирает больше одного очка.

Таким образом, американец стал третьим игроком «Ред Уингз» за последние 20 лет в возрасте 35+, которому удалось аналогичное достижение. Ранее за последние два десятка лет это делали только Павел Дацюк (4 игры в сезоне-2014/2015) и Томас Хольмстрём (5 игр в сезоне-2009/2010).

Всего в нынешнем сезоне на счету Кейна 13 (6+7) очков в 12 играх.

«Детройт» набрал 38 очков и занимает 11 место в таблице Восточной конференции.

НХЛ - регулярный чемпионат
30 декабря 2023, суббота. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
5 : 4
ОТ
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Ларкин – 04:02 (sh)     1:1 Форсберг (Нюквист) – 10:43     2:1 Уолман (Расмуссен, Фаббри) – 19:38     2:2 Нюквист – 31:40 (sh)     2:3 Форсберг (Новак) – 33:49     3:3 Дебринкэт (Комфер, Кейн) – 49:29     4:3 Уолман (Дебринкэт, Кейн) – 51:13     4:4 Нюквист (Форсберг, Шенн) – 52:23     5:4 Рэймонд (Дебринкэт, Уолман) – 62:13    
Материалы по теме
Кейн повторил достижение Дацюка девятилетней давности
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android