Кейн — в двух шагах от повторения рекорда «Детройта» последних 20 лет

В Детройте завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Детройт Ред Уингз» одержал победу над «Нэшвилл Предаторз» (5:4 ОТ).

Звёздный 35-летний форвард хозяев Патрик Кейн отметился в этой встрече двумя результативными передачами. Это уже третий подряд домашний матч Кейна, в котором он набирает больше одного очка.

Таким образом, американец стал третьим игроком «Ред Уингз» за последние 20 лет в возрасте 35+, которому удалось аналогичное достижение. Ранее за последние два десятка лет это делали только Павел Дацюк (4 игры в сезоне-2014/2015) и Томас Хольмстрём (5 игр в сезоне-2009/2010).

Всего в нынешнем сезоне на счету Кейна 13 (6+7) очков в 12 играх.

«Детройт» набрал 38 очков и занимает 11 место в таблице Восточной конференции.