Кейн — в двух шагах от повторения рекорда «Детройта» последних 20 лет
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В Детройте завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Детройт Ред Уингз» одержал победу над «Нэшвилл Предаторз» (5:4 ОТ).
Звёздный 35-летний форвард хозяев Патрик Кейн отметился в этой встрече двумя результативными передачами. Это уже третий подряд домашний матч Кейна, в котором он набирает больше одного очка.
Таким образом, американец стал третьим игроком «Ред Уингз» за последние 20 лет в возрасте 35+, которому удалось аналогичное достижение. Ранее за последние два десятка лет это делали только Павел Дацюк (4 игры в сезоне-2014/2015) и Томас Хольмстрём (5 игр в сезоне-2009/2010).
Всего в нынешнем сезоне на счету Кейна 13 (6+7) очков в 12 играх.
«Детройт» набрал 38 очков и занимает 11 место в таблице Восточной конференции.
НХЛ - регулярный чемпионат
30 декабря 2023, суббота. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
5 : 4
ОТ
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Ларкин – 04:02 (sh) 1:1 Форсберг (Нюквист) – 10:43 2:1 Уолман (Расмуссен, Фаббри) – 19:38 2:2 Нюквист – 31:40 (sh) 2:3 Форсберг (Новак) – 33:49 3:3 Дебринкэт (Комфер, Кейн) – 49:29 4:3 Уолман (Дебринкэт, Кейн) – 51:13 4:4 Нюквист (Форсберг, Шенн) – 52:23 5:4 Рэймонд (Дебринкэт, Уолман) – 62:13
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