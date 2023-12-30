Главный тренер «Вашингтона»: есть ощущение, что мы можем преодолеть эти трудности

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ от «Нью-Йорк Айлендерс» (1:5), который прошёл этой ночью. Это поражение стало для «кэпс» уже третьим подряд.

Отметим, что уже в начале игры лёд пришлось покинуть голкиперу «Кэпитлаз» Чарли Линдгрену из-за травмы верхней части тела. Аналогично, также в начале первой 20-минутки, игра завершилась для защитника «Вашингтона» Мартина Фехервары, который столкнулся с форвардом «островитян» Андерсом Ли.

«Ранняя потеря двух игроков определённо сразу поставила нас в затруднительное положение. Потеря голкипера — это всегда неординарная ситуация. Но есть ощущение, что мы можем преодолеть [эти трудности]. Рано лишиться защитника — это тяжело, потому что уже с самого начала приходится играть пятью, со второй смены в матче. В результате остальным парням приходится компенсировать это уже в начале игры, что ставит нас в затруднительное положение, однако не то, из которого невозможно найти выход», — приводит слова Карбери официальный сайт НХЛ.