Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — Автомобилист. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Вашингтона»: есть ощущение, что мы можем преодолеть эти трудности

Главный тренер «Вашингтона»: есть ощущение, что мы можем преодолеть эти трудности
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ от «Нью-Йорк Айлендерс» (1:5), который прошёл этой ночью. Это поражение стало для «кэпс» уже третьим подряд.

Отметим, что уже в начале игры лёд пришлось покинуть голкиперу «Кэпитлаз» Чарли Линдгрену из-за травмы верхней части тела. Аналогично, также в начале первой 20-минутки, игра завершилась для защитника «Вашингтона» Мартина Фехервары, который столкнулся с форвардом «островитян» Андерсом Ли.

«Ранняя потеря двух игроков определённо сразу поставила нас в затруднительное положение. Потеря голкипера — это всегда неординарная ситуация. Но есть ощущение, что мы можем преодолеть [эти трудности]. Рано лишиться защитника — это тяжело, потому что уже с самого начала приходится играть пятью, со второй смены в матче. В результате остальным парням приходится компенсировать это уже в начале игры, что ставит нас в затруднительное положение, однако не то, из которого невозможно найти выход», — приводит слова Карбери официальный сайт НХЛ.

НХЛ - регулярный чемпионат
30 декабря 2023, суббота. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Пажо (Романов, Готье) – 24:51     2:0 Добсон (Барзал, Хорват) – 26:01     3:0 Готье (Пажо, Хорват) – 50:10     4:0 Готье (Пажо, Болдюк) – 50:28     5:0 Пажо (Хольмстрём) – 54:26     5:1 Обе-Кюбель (Сандин, Дженсен) – 59:42    
Материалы по теме
Овечкин не забивает в основное время матча 18 игр подряд
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android