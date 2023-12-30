Уильямс: заваливаю Дица кучей вопросов о Москве. Думаю, ему это надоело, но он терпелив

Канадский защитник московского ЦСКА Колби Уильямс рассказал о знакомстве с нынешним одноклубником Дарреном Дицем.

«Мы с Дицем немного поиграли вместе в Америке, а до этого играли друг против друга в WHL, так что мы давно знакомы. Приятно с ним воссоединиться. Он сразу же написал мне, когда узнал об обмене, по прилёту встретил меня, подвёз до арены, проследил, чтобы охрана меня пропустила, потому что меня ещё не было в списках, познакомил со всеми.

Он супер! Я, наверное, заваливаю его кучей вопросов о Москве, куда сходить, что поделать. Думаю, это ему уже надоело, но он очень терпелив. А ведь у него только родился ещё один ребёнок, дел невпроворот, но он успевает заботиться и обо мне, и о своём новом члене семьи», — сказал Уильямс в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.