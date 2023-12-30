«Автомобилист» заменил вратаря в первом периоде со СКА после двух пропущенных шайб

В эти минуты в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый» проходит встреча регулярного чемпионата КХЛ, в которой СКА принимает «Автомобилист». Идёт первый период, хозяева ведут – 3:0.

Уже к середине первого периода клуб из Екатеринбурга принял решение о замене вратаря после двух пропущенных шайб – 23-летнего Владимира Галкина сменил 29-летний Евгений Аликин. Примечательно, что уже через две минуты хоккеисты СКА распечатали его ворота после точного броска Василия Глотова, оформившего дубль. Автором первого гола в игре стал Марат Хайруллин.

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Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.