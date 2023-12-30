«Автомобилист» заменил вратаря в первом периоде со СКА после двух пропущенных шайб
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В эти минуты в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый» проходит встреча регулярного чемпионата КХЛ, в которой СКА принимает «Автомобилист». Идёт первый период, хозяева ведут – 3:0.
Уже к середине первого периода клуб из Екатеринбурга принял решение о замене вратаря после двух пропущенных шайб – 23-летнего Владимира Галкина сменил 29-летний Евгений Аликин. Примечательно, что уже через две минуты хоккеисты СКА распечатали его ворота после точного броска Василия Глотова, оформившего дубль. Автором первого гола в игре стал Марат Хайруллин.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Фонбет Чемпионат КХЛ
30 декабря 2023, суббота. 17:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
2-й период
4 : 0
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Хайруллин (Земчёнок) – 04:44 (5x5) 2:0 Глотов (Хайруллин, Зыков) – 11:13 (5x5) 3:0 Глотов (Земчёнок, Никишин) – 13:08 (5x5) 4:0 Грицюк (Зинченко) – 19:29 (5x5)
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