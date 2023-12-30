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Кателевский — о дубле в ворота «Салавата»: голы нашего звена — заслуга всей команды

20-летний российский нападающий казанского «Ак Барса» Дмитрий Кателевский подвёл итоги домашней встречи регулярного чемпионата КХЛ с уфимским «Салаватом Юлаевым» (3:2), в которой ему удалось отметиться дублем.

«Получилась очень хорошая игра, дерби всегда должно быть таким. Обе команды вышли заряженными на эту принципиальную игру. Забили быстрые голы, выполнили тренерскую установку и довели матч до победы.

Как так получилось, что все голы на счету нашего звена? Вся команда работает. Голы нашего звена – заслуга всей команды. Главное – продолжать работать, вместе идти наверх.

«Зелёных дерби» стало слишком много? Это главное дерби лиги, обе команды подходят к нему серьёзно. Очень приятно, что болельщики создают такую классную атмосферу на арене», — приводит слова Кателевского пресс-служба «Ак Барса» на официальном сайте клуба.

В нынешнем сезоне Кателевский принял участие в 45 матчах за «Ак Барс», в которых отметился 11 (6+5) результативными действиями при показателе полезности «+11».