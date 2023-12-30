Вратарь СКА Мойсевич не пропустил ни одной шайбы в 2023 году. Это его дебютный сезон

19-летний белорусский вратарь санкт-петербургского СКА Павел Мойсевич оставил свои ворота в неприкосновенности в заключительной игре армейцев в 2023 году с «Автомобилистом» (4:0), сменив Никиту Серебрякова в третьем периоде матча.

В третьем периоде Мойсевич отразил все девять бросков по воротам СКА. В своих прошлых матчах он также не пропустил ни одной шайбы, длительность его «сухой» серии составляет уже 200 минут.

Примечательно, что для 19-летнего вратаря этот сезон дебютный для него в КХЛ. При этом он ни разу не выходил в старте, в каждом из своих пяти матчей в этом сезоне он появлялся на льду по ходу игры. Его контракт с клубом рассчитан до 30 апреля 2027 года.

В нынешнем сезоне МХЛ Мойсевич провёл за СКА-Неву 17 матчей, в которых отражал 93,1% бросков при коэффициенте надёжности 2,17.