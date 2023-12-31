Защитник «Питтсбурга» Эрик Карлссон сделал 600 голевых передач в НХЛ

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Сегодня, 31 декабря, «Питтсбург Пингвнгз» обыграл «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене» завершилась со счётом 4:2 (1:0, 1:1, 2:1).

Защитник «пингвинов» Эрик Карлссон по ходу матча отдал одну голевую передачу, которая стала для него 600-й в НХЛ. Таким образом, швед награду «NHL Milestone» от лиги.

Больше всего голевых передач в истории НХЛ у Уэйна Гретцки – 1963. Второе место занимает Рон Фрэнсис (1249), тройку замыкает Марк Мессье (1193).

В нынешнем сезоне Карлссон сыграл 34 матча, забил 6 мячей и отдал 17 голевых передач.

После 34 матчей «Питтсбург» занимает 11-е место в Восточной конференции с 38 очками. Лидирует в таблице «Нью-Йорк Рейнджерс», набравший 51 очко в 35 играх.