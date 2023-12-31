И. Григоренко: немного завидую нынешнему поколению хоккеистов

Советник генерального директора «Лады» Игорь Григоренко заявил, что немного завидует нынешнему поколению хоккеистов, которое получило отличные шансы, чтобы проявить себя. Как считает Григоренко, этому способствовало улучшение бытовых условий хоккеистов, а также лимит на легионеров, способствующий большему доверию к отечественным хоккеистам.

«Немного завидую нынешнему поколению хоккеистов. 68 матчей, игра идёт за игрой, отличные арены, все условия, выходи — доказывай. Большое доверие в Лиге к российским игрокам — и к молодёжи, и к ветеранам. О лимите на легионеров можно долго спорить, но его сокращение дало больше шансов российским хоккеистам, в том числе в самых ответственных ситуациях — большинстве, меньшинстве. На примере „Лады“ видим, как перезагружают карьеры старожилы КХЛ — и как стартуют молодые. Надо это оценивать», — сказал Григоренко в интервью Russia-Hockey.ru.

Напомним, в текущем сезоне лимит на легионеров составляет три хоккеиста. Руководство КХЛ планирует в ближайшие сезоны вернуть лимит к пяти иностранным хоккеистам.