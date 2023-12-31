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И. Григоренко: немного завидую нынешнему поколению хоккеистов

И. Григоренко: немного завидую нынешнему поколению хоккеистов
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Советник генерального директора «Лады» Игорь Григоренко заявил, что немного завидует нынешнему поколению хоккеистов, которое получило отличные шансы, чтобы проявить себя. Как считает Григоренко, этому способствовало улучшение бытовых условий хоккеистов, а также лимит на легионеров, способствующий большему доверию к отечественным хоккеистам.

«Немного завидую нынешнему поколению хоккеистов. 68 матчей, игра идёт за игрой, отличные арены, все условия, выходи — доказывай. Большое доверие в Лиге к российским игрокам — и к молодёжи, и к ветеранам. О лимите на легионеров можно долго спорить, но его сокращение дало больше шансов российским хоккеистам, в том числе в самых ответственных ситуациях — большинстве, меньшинстве. На примере „Лады“ видим, как перезагружают карьеры старожилы КХЛ — и как стартуют молодые. Надо это оценивать», — сказал Григоренко в интервью Russia-Hockey.ru.

Напомним, в текущем сезоне лимит на легионеров составляет три хоккеиста. Руководство КХЛ планирует в ближайшие сезоны вернуть лимит к пяти иностранным хоккеистам.

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