Макдэвид высказался об очередном достижении в НХЛ, которое превзошли лишь четыре игрока

26-летний канадский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид прокомментировал попадание в один ряд с Петером Штястны, Майком Босси, Марио Лемье и Уэйном Гретцки в своём очередном статистическом достижении после встречи с «Лос-Анджелес Кингз» (2:3 Б).

«Всякий раз, когда тебя упоминают среди таких имён, ты понимаешь, что делаешь всё правильно. Знаете, эти три игрока очень, очень, очень крутые — так что быть в этой компании, очевидно, много значит для меня. Это особая, неповторимая компания», — приводит слова Макдэвида пресс-служба НХЛ на официальном сайте лиги.

Напомним, в прошедшей игре Макдэвид забросил шайбу и отдал передачу, благодаря чему набрал 897 (316+581) очков за свои первые 600 матчей в лиге. Больше очков смогли набрать лишь четыре вышеупомянутых хоккеиста — Петер Штястны (901), Майк Босси (921), Марио Лемье (1215) и Уэйн Гретцки (1451).