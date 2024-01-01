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Игроки КХЛ рассказали, о каких подарках мечтали в детстве на Новый год

Игроки КХЛ рассказали, о каких подарках мечтали в детстве на Новый год
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Пресс-служба КХЛ в преддверии наступающего Нового года провела необычный опрос среди игроков лиги, задав им вопрос о том, какие подарки они просили на этот праздник в детстве. Соответствующий видеоролик опубликован в телеграм-канале КХЛ.

  • Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко: просил об игровой приставке – PlayStation или Xbox.
  • Нападающий «Спартака» Павел Порядин: о коньках и хоккейной клюшке.
  • Нападающий «Торпедо» Алексей Кручинин: писал Деду Морозу письмо о том, что хочу костюм «Черепашки ниндзя».
  • Нападающий «Динамо» Эрик О’Делл: я спрашивал родителей, ну то есть Санта-Клауса, могу ли я получить клюшку. По-моему, больше всего мне хотелось получить в подарок именно её.
  • Нападающий «Амура» Александр Хохлачёв: хотел конструктор Lego или что-нибудь такое.
  • Нападающий «Авангарда» Рид Буше: в детстве каждый Новый год мне дарили новые коньки. Это был мой рождественский подарок.
  • Нападающий «Нефтехимика» Андрей Белозёров: компьютер или PlayStation.
  • Нападающий «Торпедо» Николай Коваленко: машинки, какие-нибудь игрушки.
  • Защитник «Амура» Яков Рылов: игровая приставка Dendy.
  • Нападающий «Спартака» Шейн Принс: в детстве я очень любил праздники и хотел получить в подарок клюшку. Мне кажется, многие хоккеисты в детстве просили у Санты именно её.
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