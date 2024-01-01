Игроки КХЛ рассказали, о каких подарках мечтали в детстве на Новый год
Пресс-служба КХЛ в преддверии наступающего Нового года провела необычный опрос среди игроков лиги, задав им вопрос о том, какие подарки они просили на этот праздник в детстве. Соответствующий видеоролик опубликован в телеграм-канале КХЛ.
- Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко: просил об игровой приставке – PlayStation или Xbox.
- Нападающий «Спартака» Павел Порядин: о коньках и хоккейной клюшке.
- Нападающий «Торпедо» Алексей Кручинин: писал Деду Морозу письмо о том, что хочу костюм «Черепашки ниндзя».
- Нападающий «Динамо» Эрик О’Делл: я спрашивал родителей, ну то есть Санта-Клауса, могу ли я получить клюшку. По-моему, больше всего мне хотелось получить в подарок именно её.
- Нападающий «Амура» Александр Хохлачёв: хотел конструктор Lego или что-нибудь такое.
- Нападающий «Авангарда» Рид Буше: в детстве каждый Новый год мне дарили новые коньки. Это был мой рождественский подарок.
- Нападающий «Нефтехимика» Андрей Белозёров: компьютер или PlayStation.
- Нападающий «Торпедо» Николай Коваленко: машинки, какие-нибудь игрушки.
- Защитник «Амура» Яков Рылов: игровая приставка Dendy.
- Нападающий «Спартака» Шейн Принс: в детстве я очень любил праздники и хотел получить в подарок клюшку. Мне кажется, многие хоккеисты в детстве просили у Санты именно её.
Комментарии