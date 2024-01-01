Игроки КХЛ рассказали, о каких подарках мечтали в детстве на Новый год

Пресс-служба КХЛ в преддверии наступающего Нового года провела необычный опрос среди игроков лиги, задав им вопрос о том, какие подарки они просили на этот праздник в детстве. Соответствующий видеоролик опубликован в телеграм-канале КХЛ.