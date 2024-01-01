Никита Кучеров первым в этом сезоне НХЛ преодолел отметку в 60 очков

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров первым в этом сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) набрал 60 очков.

Это произошло в матче регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла «Монреаль Канадиенс» (4:3). Кучеров отметился в этой встрече голом и результативной передачей.

На счету Кучерова 61 (26+35) очко в 37 играх. Второе место в гонке бомбардиров занимает нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон — 58 (19+39) очков в 37 матчах.

Отметим, что ранее авторитетный портал Daily FaceOff признал Кучерова лучшим правым нападающим НХЛ в 2023 году.

«Тампа» Кучерова в данный момент занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, в её активе 41 набранное очко.