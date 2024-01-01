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Стало известно, на сколько выбыл Кирилл Капризов из-за травмы

Стало известно, на сколько выбыл Кирилл Капризов из-за травмы
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26-летний российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов пропустит одну-две недели в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает журналист The Athletic Майкл Руссо в социальной сети X (ранее Twitter).

Форвард получил повреждение нижней части тела в третьем периоде матча с «Виннипег Джетс», контакт произошёл с защитником соперника Бренденом Диллоном.

Отметим, «Миннесота Уайлд» уступила «Виннипег Джетс» со счётом 2:3.

Напомним, в нынешнем сезоне регулярного чемпионата Капризов принял участие в 34 матчах, в которых записал в свой актив 13 голов и 21 результативную передачу. Всего за карьеру в НХЛ на счету россиянина 127 голов и 140 результативных передач в 236 играх.

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