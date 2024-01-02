«Тампа» поместила защитника Хейдна Флёри в долгосрочный список травмированных

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Хейдн Флёри помещён клубом в долгосрочный список травмированных, сообщает CapFriendly.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ на счету 27-летнего игрока обороны 12 матчей за «молний», в которых он набрал 4 (1+3) очка при показателе полезности «+3». Также на счету Флёри в нынешнем сезоне пять игр за «Сиракьюз Кранч» в АХЛ, в которых он не отметился результативными действиями.

В последних матчах канадец выходил на лёд во второй паре обороны «Тампы» вместе со словаком Эриком Чернаком.

На данный момент «Тампа» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своём активе 41 очко. В ближайшей игре «Лайтнинг» 3 января будут гостить у «Виннипег Джетс».