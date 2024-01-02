«Тампа» поместила защитника Хейдна Флёри в долгосрочный список травмированных
Поделиться
Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Хейдн Флёри помещён клубом в долгосрочный список травмированных, сообщает CapFriendly.
В текущем регулярном чемпионате НХЛ на счету 27-летнего игрока обороны 12 матчей за «молний», в которых он набрал 4 (1+3) очка при показателе полезности «+3». Также на счету Флёри в нынешнем сезоне пять игр за «Сиракьюз Кранч» в АХЛ, в которых он не отметился результативными действиями.
В последних матчах канадец выходил на лёд во второй паре обороны «Тампы» вместе со словаком Эриком Чернаком.
На данный момент «Тампа» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своём активе 41 очко. В ближайшей игре «Лайтнинг» 3 января будут гостить у «Виннипег Джетс».
НХЛ - регулярный чемпионат
01 января 2024, понедельник. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 3
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Кофилд – 23:58 0:2 Ковачевич (Монтембо) – 31:59 1:2 Пойнт (Пол, Хагель) – 34:01 2:2 Уотсон (Хедман, Пербикс) – 37:36 3:2 де Хаан (Кучеров, Стэмкос) – 47:49 4:2 Кучеров (Хедман, Чирелли) – 54:54 4:3 Судзуки (Слафковски, Мэтисон) – 57:55
Комментарии
- 2 января 2024
-
01:14
-
00:32
- 1 января 2024
-
23:42
-
22:51
-
22:31
-
22:30
-
20:49
-
20:41
-
20:09
-
19:28
-
17:11
-
13:22
-
10:26
-
08:36
-
07:42
-
07:15
-
06:47
-
06:34
-
06:34
-
05:43
-
04:48
-
04:43
-
03:50
-
01:23
-
01:00
-
00:51
-
00:30
-
00:00
- 31 декабря 2023
-
23:30
-
23:03
-
23:00
-
22:30
-
22:00
-
21:30
-
21:00
Партнерский контент