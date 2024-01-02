Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Тампа» поместила защитника Хейдна Флёри в долгосрочный список травмированных

«Тампа» поместила защитника Хейдна Флёри в долгосрочный список травмированных
Комментарии

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Хейдн Флёри помещён клубом в долгосрочный список травмированных, сообщает CapFriendly.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ на счету 27-летнего игрока обороны 12 матчей за «молний», в которых он набрал 4 (1+3) очка при показателе полезности «+3». Также на счету Флёри в нынешнем сезоне пять игр за «Сиракьюз Кранч» в АХЛ, в которых он не отметился результативными действиями.

В последних матчах канадец выходил на лёд во второй паре обороны «Тампы» вместе со словаком Эриком Чернаком.

На данный момент «Тампа» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своём активе 41 очко. В ближайшей игре «Лайтнинг» 3 января будут гостить у «Виннипег Джетс».

НХЛ - регулярный чемпионат
01 января 2024, понедельник. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 3
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Кофилд – 23:58     0:2 Ковачевич (Монтембо) – 31:59     1:2 Пойнт (Пол, Хагель) – 34:01     2:2 Уотсон (Хедман, Пербикс) – 37:36     3:2 де Хаан (Кучеров, Стэмкос) – 47:49     4:2 Кучеров (Хедман, Чирелли) – 54:54     4:3 Судзуки (Слафковски, Мэтисон) – 57:55    
Материалы по теме
Самый нелепый гол сезона НХЛ не сломил «Тампу». А Кучеров уже выбил 61 очко!
Видео
Самый нелепый гол сезона НХЛ не сломил «Тампу». А Кучеров уже выбил 61 очко!
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android