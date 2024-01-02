Вратарь «Миннесоты» Густавссон помещён в список травмированных

«Миннесота Уайлд» поместила голкипера Филипа Густавссона в список травмированных, сообщает пресс-служба «дикарей».

25-летний вратарь получил травму верхней части тела 30 декабря в матче с «Виннипег Джетс» (2:4) и не вышел на третий период, уступив место в воротах опытному Марку-Андре Флёри.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ шведский страж ворот сыграл 22 матча, в которых отражал в среднем 90,25% бросков при коэффициенте надёжности 2,95.

На данный момент «Миннесота» занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции, имея в своём активе 36 очков в 35 играх. В ближайшей игре «Уайлд», которые победили в двух последних матчах подряд, 3 января сыграют дома с «Калгари Флэймз», которых уже дважды обыграли в этом сезоне.