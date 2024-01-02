Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вратарь «Миннесоты» Густавссон помещён в список травмированных

Вратарь «Миннесоты» Густавссон помещён в список травмированных
Комментарии

«Миннесота Уайлд» поместила голкипера Филипа Густавссона в список травмированных, сообщает пресс-служба «дикарей».

25-летний вратарь получил травму верхней части тела 30 декабря в матче с «Виннипег Джетс» (2:4) и не вышел на третий период, уступив место в воротах опытному Марку-Андре Флёри.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ шведский страж ворот сыграл 22 матча, в которых отражал в среднем 90,25% бросков при коэффициенте надёжности 2,95.

На данный момент «Миннесота» занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции, имея в своём активе 36 очков в 35 играх. В ближайшей игре «Уайлд», которые победили в двух последних матчах подряд, 3 января сыграют дома с «Калгари Флэймз», которых уже дважды обыграли в этом сезоне.

НХЛ - регулярный чемпионат
31 декабря 2023, воскресенье. 22:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
2 : 3
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Фолиньо (Сперджен, Годро) – 18:07     1:1 Лаури (Эпплтон, Демело) – 22:08     2:1 Годро (Юханссон, Петан) – 43:56 (pp)     2:2 Наместников (Перфетти, Шмидт) – 44:52 (pp)     2:3 Тонинато – 47:32    
Материалы по теме
Стало известно, на сколько выбыл Кирилл Капризов из-за травмы
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android