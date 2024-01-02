Вратарь «Миннесоты» Густавссон помещён в список травмированных
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«Миннесота Уайлд» поместила голкипера Филипа Густавссона в список травмированных, сообщает пресс-служба «дикарей».
25-летний вратарь получил травму верхней части тела 30 декабря в матче с «Виннипег Джетс» (2:4) и не вышел на третий период, уступив место в воротах опытному Марку-Андре Флёри.
В текущем регулярном чемпионате НХЛ шведский страж ворот сыграл 22 матча, в которых отражал в среднем 90,25% бросков при коэффициенте надёжности 2,95.
На данный момент «Миннесота» занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции, имея в своём активе 36 очков в 35 играх. В ближайшей игре «Уайлд», которые победили в двух последних матчах подряд, 3 января сыграют дома с «Калгари Флэймз», которых уже дважды обыграли в этом сезоне.
НХЛ - регулярный чемпионат
31 декабря 2023, воскресенье. 22:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
2 : 3
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Фолиньо (Сперджен, Годро) – 18:07 1:1 Лаури (Эпплтон, Демело) – 22:08 2:1 Годро (Юханссон, Петан) – 43:56 (pp) 2:2 Наместников (Перфетти, Шмидт) – 44:52 (pp) 2:3 Тонинато – 47:32
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