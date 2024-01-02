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Данис Зарипов высказался о возвращении Ильи Ковальчука на лёд

Данис Зарипов высказался о возвращении Ильи Ковальчука на лёд
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Трёхкратный чемпион мира по хоккею, пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов прокомментировал возвращение нападающего московского «Спартака» Ильи Ковальчука на лёд.

«Я видел его матчи, и у меня сложилось впечатление, что Илья где-то втихую играл, а не отдыхал и не занимался менеджментом. По движению он не уступает никому, в том числе и молодым ребятам. Ну и с результативностью, как мы видим, всё в порядке. Я очень рад за него, и осталось посмотреть в дальнейшем, не на эмоциях ли он сыграл те первые матчи. Я уверен, что он вышел не на несколько игр, а чтобы привести команду к победе», — приводит слова Зарипова ТАСС.

Напомним, Илья Ковальчук приостановил карьеру в 2021 году, покинув «Авангард», в который перебрался после долгих лет выступлений за СКА и клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Ковальчук является воспитанником «Спартака».

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