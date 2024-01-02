Тренер «Торонто» высказался о Самсонове, который прошёл процедуру драфта отказов

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Шелдон Киф высказался о выставлении российского голкипера Ильи Самсонова на драфт отказов. Также сообщалось, что после прохождения процедуры драфта отказов россиянин был отправлен в фарм-клуб «кленовых листьев» «Торонто Марлис», выступающий в АХЛ.

«С моей точки зрения, я надеюсь, что он поправится и останется здесь. У нас есть план, согласно которому мы можем продолжать работать с ним, и, честно говоря, это было бы продолжением того, что здесь происходит. Мы хотим сделать так, чтобы он мог сосредоточиться исключительно на себе и своей игре. С моей точки зрения, он хороший вратарь, он сыграл много хороших матчей за нас, как мы все знаем, и нам нужно сделать всё возможное, чтобы попытаться вернуть его к этому», — приводит слова Кифа официальный сайт НХЛ.

В нынешнем сезоне Самсонов принял участие в 15 матчах за «Торонто» в регулярном чемпионате НХЛ, пропуская в среднем 3,94 шайбы за игру.