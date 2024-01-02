В Сиэтле на открытом 47-тысячном стадионе «Ти-Мобайл Парк» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ в рамках «Зимней классики», в котором «Сиэтл Кракен» уверенно обыграл «Вегас Голден Найтс» (3:0).

Таким образом «Сиэтл» установил новый клубный рекорд по продолжительности серии с очками в сезоне НХЛ. Подопечные Дэйва Хекстола продлили серию с набранными очками до девяти матчей. На этом отрезке американский клуб одержал семь побед и потерпел два поражения за пределами основного времени, однажды проиграв в овертайме и ещё однажды в серии буллитов. Последний раз «Кракен» проигрывал в основное время ещё 11 декабря 2023 года — «Миннесоте Уайлд» (0:3).

Календарь «Сиэтла» в сезоне НХЛ-2023/2024

Прежний клубный рекорд был установлен в сезоне-2022/2023 — две серии продолжительностью по восемь матчей.