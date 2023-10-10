Макдэвид будет первым, Бедард не попадёт в плей-офф? Прогноз на сезон НХЛ, Запад

НХЛ наконец-то возвращается! Предстоящей ночью регулярный сезон откроется тремя матчами — «Тампа» примет «Нэшвилл», «Питтсбург» — «Чикаго», а действующие чемпионы из «Вегаса» — «Сиэтл». За считаные часы до начала очередной регулярки представляем наш прогноз на 82-матчевый марафон. Начинаем с Западной конференции.

Мимо плей-офф

«Анахайм», «Чикаго», «Сан-Хосе», «Аризона», «Сент-Луис», «Ванкувер»

Первые четыре команды в последние годы стабильно прописались на дне конференции, и пока нет предпосылок полагать, что кто-то из них в предстоящем сезоне от этого дна оттолкнётся. Во многом всё упирается в работу на рынке — ни один из перечисленных клубов не получил усиления, которое могло бы кардинально увеличить шансы на чудесное преображение.

Больше всех из этого квартета постаралась «Аризона», подписавшая нескольких добротных, но не более, игроков. «Анахайм» пригласил в нападение носителя чемпионских традиций Киллорна, который, хоть и едет в Калифорнию после самого результативного сезона в карьере, едва ли даст «уткам» сиюминутный эффект. Соседи «Дакс» из «Сан-Хосе» слегка перемудрили с обменом Эрика Карлссона, получив за него неплохих на бумаге, но при этом вышедших из прайма хоккеистов.

Эрик Карлссон Фото: Gene J. Puskar/AP/ТАСС

«Чикаго», задрафтовавший нового некствана, вообще отдельная история. В Городе Ветров, видимо, полагают, что Бедард исправит в команде вообще всё. Иначе трудно объяснить, почему «ястребы» вообще никак не усилили оборонительную линию, сочетающую в себе сильно регрессировавших ветеранов и молодых, не проверенных на уровне НХЛ игроков, а также вратарский корпус, в котором провалившего прошлый сезон Мразека подменяет проваливший прошлый сезон Сёдерблом. Видимо, дебютный год Бедарда в лиге ограничится лишь регуляркой.

У «Сент-Луиса» и «Ванкувера» ситуации нетипичные — по идее, это должны быть как минимум участники борьбы за уайлд-кард. Обе команды обладают довольно неплохим потенциалом — в особенности это касается «Кэнакс», — но абсолютно бездарно — в особенности это касается «Кэнакс» — им распоряжаются. И если у «Блюз» в предстоящем году это можно будет объяснить мини-перестройкой — после ухода О’Райлли и Тарасенко клуб нуждается в новых лидерах, — то турбулентность «косаток» при таком подборе игроков не объясняется практически ничем. Фигура Рика Токкета у руля команды шансов «Ванкуверу» тоже не добавляет — за тренерскую карьеру канадец лишь однажды выходил в плей-офф, и то благодаря укороченному из-за ковида сезону.

Борьба за уайлд-кард

«Виннипег», «Миннесота», «Сиэтл», «Лос-Анджелес»

Продление «Виннипегом» контрактов с Марком Шайфли и Коннором Хеллебайком спутало все карты в вопросе перспектив «Джетс» на предстоящий сезон. До этого момента казалось, что этих перспектив-то особо и нет и канадцы отправятся в компанию к «Сент-Луису» и «Ванкуверу». С максимально сфокусированными лидерами «реактивщики», конечно, не становятся с ходу претендентами на высокие места, но борьбу за плей-офф они точно навяжут. Конечно, обмен Дюбуа на ряд форвардов «Лос-Анджелеса» лишает «Виннипег» большой доли креативности и ещё больше делает её рабоче-крестьянской командой, но и такие до восьмёрки лучших добираются. Тем более с таким опытом, как у «Джетс».

«Дикари» в межсезонье решили вопросы обозримого будущего, продлив контракты с тремя лидерами команды, но при этом слегка потеряли в глубине состава. Видимо, в клубе надеются на рост молодых игроков — с нетерпением ожидают прорыва от Росси, верят в дальнейший прогресс Фэйбера и Эддисона. Такая ставка может окупиться, но пока видится итоговое пребывание «Уайлд» на границе зоны плей-офф. По какую сторону окажется «Миннесота», в итоге будут решать детали. Многое будет зависеть не только от игры звёзд — Капризова, Болди и Цуккарелло, — но и от того, сможет ли оборона повторить результат прошлого сезона. Однако есть ощущение, что попадание в восьмёрку — потолок этих «дикарей».

«Сиэтл» пока остаётся верен себе, не делая резких движений на рынке. Успех «кракенов» в предыдущем сезоне наверняка придал уверенности всем в организации, и на этом успехе на северо-западе США постараются строить дальнейший прогресс клуба. В отсутствие форс-мажоров место в плей-офф не должно никуда деться от последних новичков лиги, но забраться выше пятого-шестого места в конференции им будет тяжеловато.

Среди этой четвёрки «Лос-Анджелес» выглядит наиболее готовой навязать борьбу лидерам командой. «Короли» точечно усилились, переманив в свои ряды Пьер-Люка Дюбуа, давно рвавшегося в команду из мегаполиса, и сохранили Владислава Гаврикова, который был одним из светлых пятен «Кингз» в плей-офф. Калифорнийцы могли бы рассчитывать и на большее, чем борьба за уайлд-кард, но вратарская линия команды вообще не внушает доверия, это самое слабое место в обойме «Лос-Анджелеса».

Самые интригующие команды

«Нэшвилл», «Калгари», «Даллас»

«Нэшвилл» вообще довольно уникальная команда — ни одному из форвардов команды «хищники» не платят больше $ 4,5 млн, в то время как сразу у восьми из 13 нападающих основного состава кэпхит не превышает $ 863 тыс. И при этом перспективы «Предаторз» всё равно выше, чем прозябание в числе аутсайдеров конференции. В Теннесси ждут дальнейшего прогресса от Коди Гласса, Томми Новака, Филипа Томасино и Люка Евангелисты, которые неплохо вошли в лигу. Рассчитывают и на Райана О’Райлли, который должен поделиться с молодыми игроками чемпионским опытом. Оборона «Нэшвилла» при этом остаётся одной из лучших в конференции. Вместе с Йози, Макдоной, Бэрри и Саросом на последнем рубеже эта банда может навести шороху в предстоящем сезоне.

«Нэшвилл Предаторз» Фото: George Walker IV/AP/ТАСС

Невыход «огоньков» в последний плей-офф — настоящий провал, учитывая, что перед сезоном в команду пришли такие игроки, как Юбердо и Кадри. Клуб снял с должности главного тренера Дэррила Саттера, и, возможно, это придаст команде необходимый импульс для возвращения на вершину. Важной частью реинкарнации «Калгари» является продление контракта с Микаэлем Баклундом, который тут же получил капитанскую нашивку — стоит ожидать, что и другие лидеры «Флэймз», которые намеревались покинуть команду, последуют примеру шведа и переподпишут соглашения или же красиво попрощаются с клубом, проведя солидный последний сезон в Альберте.

«Звёзды» сохранили основной костяк состава, который в прошедшем плей-офф проиграл только будущему обладателю Кубка Стэнли. С каждым годом всё больше раскрывается Джейсон Робертсон, впервые преодолевший 100-очковую планку, фантастический сезон провёл Роопе Хинц, подрастает многообещающий Уайатт Джонстон. Конечно, многое будет зависеть и от формы нестареющего Джо Павелски, но кажется, что ещё один год на высочайшем уровне ему точно по силам. Почти никаких изменений не претерпела лучшая оборона Запада прошлого сезона — в этом виде «Даллас» должен без проблем выходить в плей-офф, а при должном усилении перед дедлайном обменов он может рассчитывать и на большее, нежели финал конференции.

Победитель конференции — «Эдмонтон»

В Западной конференции играют два последних обладателя Кубка Стэнли — «Вегас» и «Колорадо». В том, что сейчас эти команды представляют элиту Запада, сомнений нет ни у кого — подбор игроков, топовые главные тренеры и недавние успехи не дают для них никакого повода. Даже несмотря на то, что годом ранее «рыцари» остались за бортом плей-офф, а «лавины» весной вылетели от «Сиэтла».

Где-то поблизости обитает «Эдмонтон», который за последние пару лет проделал солидную работу. Из команды, над которой в 2010-х было принято потешаться, «нефтяники» превратились в один из самых опасных коллективов лиги, пусть потихонечку, пусть небольшими шагами, но становящийся лучше с каждым сезоном. Макдэвиду и Ко предстоит сделать очередной такой шаг — в предыдущей регулярке «Ойлерз» не хватило всего двух очков для первого посева на Западе, и в предстоящем сезоне канадцы наверняка постараются пробраться на вершину.

Это будет важно в первую очередь с точки зрения психологии — команде, которая давно не видела больших побед, такие достижения придают необходимую уверенность. Подбор исполнителей у «Эдмонтона» есть, мотивации — хоть отбавляй. «Нефтяникам» во главе с главной звездой лиги пора писать новую историю клуба.