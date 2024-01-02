Кучеров стал седьмым действующим игроком НХЛ, набравшим 120+ очков за календарный год

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал седьмым действующим игроком НХЛ, кто набрал 120 и более очков за календарный год, сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги.

В 2023 году 30-летний форвард в 83 матчах лиги забросил 43 шайбы и отдал 78 результативных передач, набрав в общей сложности 121 очко.

Ранее подобным достижением отметились Коннор Макдэвид (пять раз; рекорд: 157 очков в 2021 году), Натан Маккиннон (134 в 2023 году), Мэттью Ткачук (121 в 2022 году), Леон Драйзайтль (135 в 2021 году), Сидни Кросби (126 в 2010 году) и Евгений Малкин (124 в 2008 году).

В нынешнем сезоне на счету Кучерова 61 (26+35) очко в 37 играх. Второе место в гонке бомбардиров занимает нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон — 58 (19+39) очков в 37 матчах.