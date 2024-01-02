Бурмистров: на предсезонке уже было понятно, что «Спартаку» некого и нечего бояться

Нападающий «Спартака» Александр Бурмистров заявил, что во время предсезонных турниров прошлым летом команда уже была уверена в своих силах.

«Это пошло с предсезонки, мы все игры выиграли, ЦСКА обыграли. Тогда уже было понятно, что нам некого и нечего бояться, что на нашу команду будут иначе настраиваться. Предсезонный турнир даёт уверенность, тем более если его выиграть», — цитирует Бурмистрова ТАСС.

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги Александр Бурмистров провёл 37 матчей, в которых забросил одну шайбу и отдал 13 результативных передач, набрав в общей сложности 14 очков. «Спартак», набрав 66 очков занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. В следующем матче подопечные Алексея Жамнова сыграют в гостях с ЦСКА 5 января.