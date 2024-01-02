Впервые в КХЛ СКА произвёл замену вратаря в победном матче, где не пропустил

30 декабря 2023 года в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» закончился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором СКА принимал екатеринбургский «Автомобилист». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:0. Напомним, после двух периодов Никиту Серебрякова в воротах клуба из Санкт-Петербурга сменил Павел Мойсевич.

Как сообщает пресс-служба армейского клуба, впервые в КХЛ тренеры СКА произвели замену вратаря в матче, который армейцы выиграли, не пропустив шайб в свои ворота. Предыдущий подобный случай произошёл 10 марта 2008 года в плей-офф чемпионата России, когда СКА в гостях победил ярославский «Локомотив» (4:0) и по ходу встречи вместо Марка Ламота на 1 минуту и 6 секунд вышел Дмитрий Ячанов.

Напомним, подопечные Романа Ротенберга, набрав 61 очко в 45 матчах, занимают четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. В следующем матче СКА на домашнем льду сыграет с «Витязем» (3 января, начало – в 17:00 мск).