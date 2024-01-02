Эберле оценил костюмы рыбаков, в которых хоккеисты «Сиэтла» приехали на «Зимнюю классику»

Нападающий «Сиэтла» Джордан Эберле оценил костюмы, в которых игроки «Кракен» прибыли на матч на открытом воздухе. Перед матчем «Зимней классики» между «Сиэтлом» и «Вегасом» игроки «Кракен» прибыли на стадион в костюмах рыбаков местного рыбного рынка «Пайкс-Плейс». В руках у хоккеистов была рыба, а сопровождал их раннибек клуба НФЛ «Сиэтл Сихокс» Маршон Линч.

«Я думаю, что костюмы выглядели хорошо. Некоторые парни хотели обойтись без белой футболки под комбинезоном. Я подумал, что мы будем похожи на пожарных-стриптизёров, поэтому посчитал, что было бы неплохо всё-таки надеть их», — цитирует Эберле пресс-служба клуба.

Напомним, в Сиэтле на открытом стадионе «Ти-Мобайл Парк» прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ в рамках «Зимней классики», в котором «Сиэтл Кракен» уверенно обыграл «Вегас Голден Найтс» (3:0).