«Это невероятно, потрясающее чувство». Автор победного гола Чехии — о проходе Канады

Нападающий молодёжной сборной Чехии Якуб Штанцль поделился эмоциями от сенсационной победы в четвертьфинальном матче со сборной Канады на МЧМ-2024. Чешский форвард стал автором курьёзного победного гола за 11 секунд до конца матча.

«Это невероятно, потрясающее чувство. Я получил шайбу от партнёра по команде и просто попытался доставить её к воротам. Это был удачный отскок, но такие вещи иногда случаются», — цитирует Штанцля пресс-служба ИИХФ.

Сенсационную победу сборной Чехии принёс гол Якуба Штанцля за 11 секунд до конца третьего периода при равном счёте 2:2. Гол получился весьма курьёзным, ведь чешский нападающий отдавал передачу на дальнюю штангу, однако шайба рикошетом от защитника канадской сборной залетела в ближний угол ворот. Ассистентами в шайбе выступили Ондржей Бехер и Доминик Рымон.