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Генменеджер «Торонто» подробно рассказал о ситуации с Самсоновым

Генменеджер «Торонто» подробно рассказал о ситуации с Самсоновым
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Генеральный менеджер «Торонто Мэйпл Лифс» Брэд Треливинг высказался об отправке российского вратаря Ильи Самсонова в АХЛ.

«Он был оправлен в АХЛ. На данном этапе он не тренируется и не планирует играть за «Торонто Марлис», но мы используем эту неделю, чтобы дать ему возможность побыть один на один с собой. Самсонов будет работать с тренером вратарей «Марлис» Ханну Тойвоненом, нашей командой тренеров и персоналом вне льда.

На мой взгляд, многое из того, что мы видим, немного влияет на психологическое состояние. Трудно исправить физическую и, возможно, техническую сторону, когда с ним много чего происходит. Мы пытаемся немного снизить давление, оказать ему большую поддержку и просто позволить ему перезагрузиться.

Мы работаем с Ильёй, чтобы вернуть его в форму. В этой ситуации проверяется наша глубина. Мы будем работать и постараемся сделать ребят, которые у нас есть, настолько хорошими, насколько это возможно», — цитирует Треливинга сайт НХЛ.

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