Макдэвид вышел на 3-е место по количеству матчей с 3+ очками для игрока до 27 лет

Сегодня, 3 января, «Эдмонтон Ойлерз» на своей площадке обыграл «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Роджерс Плэйс» завершилась со счётом 5:2 (1:0, 2:2, 2:0).

В составе победителей пятью очками отметился канадский нападающий Коннор Макдэвид. На его счету гол и четыре результативные передачи. Таким образом, 26-летний форвард в этой игре набрал своё 900-е очко в НХЛ.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Макдэвид обогнал легендарного нападающего Стива Айзермана и вышел на третье место по количеству матчей с тремя и более очками для игрока в возрасте до 27 лет (111). Больше только у Марио Лемье (162) и Уэйна Гретцки (287).