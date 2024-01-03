«Парень кажется неплохим, буду следить за ним». Журналист — в шутливой форме про Макдэвида

Североамериканский журналист Саад Юсуф на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter) в шутливой форме высказался об игре капитана «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида, который в матче с «Филадельфией Флайерз» набрал своё 900-е очко в лиге. В самом матче форвард записал на свой счёт пять результативных баллов.

«Хм. Этот парень Коннор Макдэвид кажется неплохим в атаке. Буду следить за ним в будущем», — написал Юсуф.

Отметим, что Макдэвид стал седьмым игроком в истории лиги, набравшим пять и более очков в игре с 900-м результативным баллом за карьеру.

Напомним, сегодня, 3 января, «Эдмонтон Ойлерз» на своей площадке обыграл «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Роджерс Плэйс» завершилась со счётом 5:2 (1:0, 2:2, 2:0).