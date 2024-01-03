Президент ИИХФ прокомментировал победу сборной Чехии над Канадой в рамках МЧМ

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф высказался относительно победного матча молодёжной сборной Чехии над командой Канады (3:2) накануне.

«Если посмотреть на результаты других матчей, то сборным Финляндии и Швеции также пришлось побороться. По моему мнению, сборная Чехии заслужила выход в полуфинал, она играла больше как команда. В 2023 году сборной Канады в финале потребовалось дополнительное время, чтобы обыграть чехов. Вчера была примерно такая же игра, но другой результат», — цитирует Тардифа ТАСС.

Отметим, что Канада впервые с 2019 года не вышла в полуфинал молодёжного чемпионата мира. Тогда на стадии четвертьфинала канадская сборная уступила финнам со счётом 1:2 в овертайме. В последних двух мировых первенствах молодёжных команд канадская сборная становилась чемпионом.

В полуфинальном матче молодёжная сборная Чехии сыграет с командой Швеции 4 января.