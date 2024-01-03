Евгений Кузнецов обновил свой антирекорд, оставшись без очков в 10 матчах подряд

Сегодня, 3 января, «Вашингтон Кэпиталз» в гостях обыграл «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене» завершилась со счётом 4:3 (4:1, 0:2, 0:0).

Российский нападающий «столичных» Евгений Кузнецов в этой встрече не отметился баллами за результативность. Его серия игр без очков достигла 10, что стало новым антирекордом форварда в лиге. В сезоне-2014/2015 Кузнецов дважды не набирал очков в девяти играх подряд.

Всего в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Кузнецов забросил пять шайб и отдал шесть результативных передач, набрав в общей сложности 11 очков в 31 сыгранном матче. Напомним, его кэпхит составляет $ 7,8 млн.