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Евгений Кузнецов обновил свой антирекорд, оставшись без очков в 10 матчах подряд

Евгений Кузнецов обновил свой антирекорд, оставшись без очков в 10 матчах подряд
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Сегодня, 3 января, «Вашингтон Кэпиталз» в гостях обыграл «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене» завершилась со счётом 4:3 (4:1, 0:2, 0:0).

Российский нападающий «столичных» Евгений Кузнецов в этой встрече не отметился баллами за результативность. Его серия игр без очков достигла 10, что стало новым антирекордом форварда в лиге. В сезоне-2014/2015 Кузнецов дважды не набирал очков в девяти играх подряд.

Всего в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Кузнецов забросил пять шайб и отдал шесть результативных передач, набрав в общей сложности 11 очков в 31 сыгранном матче. Напомним, его кэпхит составляет $ 7,8 млн.

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