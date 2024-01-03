Sportsnet: Нюландер может подписать контракт с «Торонто» на восемь лет и $ 90 млн

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Вильям Нюландер в ближайшие дни может подписать новое соглашение с канадским клубом, сообщает Sportsnet.

Журналист Ник Кипреос сообщил, что хоккеист провёл «позитивные переговоры» с генеральным менеджером «Торонто» Брэдом Треливингом. В разработке находится план восьмилетнего контракта, который принесёт нападающему примерно $ 11,25 млн в год ( в общей сложности $ 90 млн).

Эллиотт Фридман добавил, что оформление документов по продлению Нюландера может быть завершено уже на этой неделе. Руководство предпочло бы решить все проблемы с продлением игрока, прежде чем проводить Матч звёзд в феврале.

В текущем сезоне 27-летний Нюландер провёл 35 матчей, в которых забросил 19 матчей и отдал 31 результативную передачу, набрав в общей сложности 50 очков.