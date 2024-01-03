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Дубль Мэйсека помог «Автомобилисту» одержать волевую победу в дерби с «Трактором»

Дубль Мэйсека помог «Автомобилисту» одержать волевую победу в дерби с «Трактором»
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В Екатеринбурге на стадионе «Уралец» прошёл очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальнной хоккейной лиги между «Автомобилистом» и «Трактором». Волевую победу в матче одержали хозяева со счётом 4:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 января 2024, среда. 14:30 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
4 : 3
Трактор
Челябинск
0:1 Дер-Аргучинцев – 01:52 (5x5)     1:1 Мэйсек (Да Коста, Широков) – 02:40 (5x4)     1:2 Щучинов (Шабанов, Бурдасов) – 10:30 (5x5)     1:3 Шаров (Попов, Рыков) – 17:21 (5x5)     2:3 Мэйсек (Валк, Зборовский) – 27:28 (5x5)     3:3 Хрипунов (Каштанов, Романцев) – 29:46 (5x5)     4:3 Макеев (Бывальцев, Зборовский) – 31:32 (4x4)    

После первого периода «Автомобилист» уступал в счёте 1:3. Голы за «Трактор» в первом периоде забили Семён Дер-Аргучинцев, Артём Щучинов и Александр Шаров. Екатеринбургский клуб ответил лишь голом Брукса Мэйсека. Во втором периоде «Автомобилисту» удалось перевернуть ход матча и забросить три безответные шайбы — дубль оформил Мэйсек, ещё по голу забили Степан Хрипунов и Алексей Макеев. В третьем периоде «Автомобилист» удержал победный счёт.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Автомобилист» сократил отставание в сезонной серии уральского дерби до счёта 2:3. Заключительный шестой матч противостояния пройдёт 31 января в Челябинске.

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