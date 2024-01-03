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Дубль Мэйсека помог «Автомобилисту» одержать волевую победу в дерби с «Трактором»

В Екатеринбурге на стадионе «Уралец» прошёл очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальнной хоккейной лиги между «Автомобилистом» и «Трактором». Волевую победу в матче одержали хозяева со счётом 4:3.

После первого периода «Автомобилист» уступал в счёте 1:3. Голы за «Трактор» в первом периоде забили Семён Дер-Аргучинцев, Артём Щучинов и Александр Шаров. Екатеринбургский клуб ответил лишь голом Брукса Мэйсека. Во втором периоде «Автомобилисту» удалось перевернуть ход матча и забросить три безответные шайбы — дубль оформил Мэйсек, ещё по голу забили Степан Хрипунов и Алексей Макеев. В третьем периоде «Автомобилист» удержал победный счёт.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Автомобилист» сократил отставание в сезонной серии уральского дерби до счёта 2:3. Заключительный шестой матч противостояния пройдёт 31 января в Челябинске.