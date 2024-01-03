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Генменеджер «Авангарда»: рынка практически не было, мы взяли мастеровитых игроков

Генменеджер «Авангарда»: рынка практически не было, мы взяли мастеровитых игроков
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Генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов заявил, что рынок игроков в КХЛ очень скудный, однаком омскому клубу удалось усилить состав мастеровитыми нападающими: Николаем Прохоркиным, Дамиром Жафяровым и Томашем Юрчо.

«Наверное, вы видели, какой в этом году был рынок. Его практически не было. Думаю, что из того, что у нас получилось достать, мы взяли хороших мастеровитых игроков: Прохоркина, Жафярова, Юрчо. Взяли глубину состава. Надеюсь, что они нам помогут в плане созидания и завершения», — передаёт слова Курьянова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, Прохоркина «Авангард» обменял из «Сибири», Юрчо пришёл в омский клуб из «Давоса», а Жафярова удалось получить благодаря трёхстороннему обмену с участием «Металлурга» и «Ак Барса».

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