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Курьянов – об ушедших игроках: ребята не выдержали той конкуренции, которая была

Курьянов – об ушедших игроках: ребята не выдержали той конкуренции, которая была
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Генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов рассказал, почему омский клуб решил расстаться с некоторыми игроками по ходу сезона. «Авангард» покинули нападающий Игорь Гераськин, защитник Либор Шулак и вратарь Василий Демченко.

«Летом мы подписывали долгосрочные контракты с форвардами, и они уже покинули команду? Разочаровался ли я в долгосрочных контрактах? Нет, это стабильность и это построение команды на будущее. Другое дело, что ребята не сыграли и не выдержали той конкуренции, которая была. Поэтому здесь всё просто. Всем давались шансы», — передаёт слова Курьянова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, омскому клубу удалось усилить состав мастеровитыми нападающими: Николаем Прохоркиным, Дамиром Жафяровым и Томашем Юрчо.

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