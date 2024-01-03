Курьянов – об ушедших игроках: ребята не выдержали той конкуренции, которая была

Генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов рассказал, почему омский клуб решил расстаться с некоторыми игроками по ходу сезона. «Авангард» покинули нападающий Игорь Гераськин, защитник Либор Шулак и вратарь Василий Демченко.

«Летом мы подписывали долгосрочные контракты с форвардами, и они уже покинули команду? Разочаровался ли я в долгосрочных контрактах? Нет, это стабильность и это построение команды на будущее. Другое дело, что ребята не сыграли и не выдержали той конкуренции, которая была. Поэтому здесь всё просто. Всем давались шансы», — передаёт слова Курьянова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, омскому клубу удалось усилить состав мастеровитыми нападающими: Николаем Прохоркиным, Дамиром Жафяровым и Томашем Юрчо.