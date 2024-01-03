Курьянов – о продлении контракта с Прохоркиным до плей-офф: об этом и говорить неуместно

Генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов рассказал, что пока не планирует начинать переговоры о новом контракте с нападающим Николаем Прохоркиным.

«Планируем ли обсуждать продление контракта с Прохоркиным до плей-офф? Думаю, что мы все вместе дождёмся окончания сезона и посмотрим, как мы сыграем и как себя проявят ребята. Сейчас, наверное, даже неуместно об этом говорить.

Летом он нас не интересовал? Он год не играл. Он был у нас, и мы его знаем. Были определённые риски, а дальше он отыграл 39-40 матчей за «Сибирь», сыграл неплохо и проявил себя, восстановился. И наше положение диктовало те условия, мы нуждались в опытном центральном нападающем, способным вести игру, вокруг которого можно строить звено. Поэтому все факторы вот так сложились», — передаёт слова Курьянова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.