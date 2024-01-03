«Деньги их не интересовали». В «Авангарде» назвали причину срыва переговоров по Вею

Генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов назвал причину срыва переговоров по канадскому нападающему «Маннгейма» Линдену Вею.

«Писали про Вея? Всё очень просто. Хозяин клуба – достаточно богатый человек. И в Германии такой регламент, что если ты берёшь легионера, и он уходит, то на его место в ходе сезона ты не можешь взять нового игрока. Он был исчерпан, и их ничего не интересовало – ни деньги, ничто. У них была позиция, что это их лидер, и он у них в первом звене. Линден хотел к нам и не один раз ходил к руководителю, отпрашивался… Но, если перевернуть на нашу ситуацию. Вот пришли бы к нам за Ткачёвым. Это примерно то же самое», — передаёт слова Курьянова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.